Cultura presenta una visita virtual sobre el poeta Blas de Otero

Las exposiciones virtuales de arte llegaron para quedarse. Hay muchas personas que no tienen tiempo para poder viajar o no tiene la posibilidad de hacerlo, por ello Cultura Orihuela te da la oportunidad de poder hacer una visita virtual a la exposición Blas de Otero ubicada en la Sala de Exposiciones Miguel Hernández. Una muestra que estará abierta al público hasta el próximo 12 de septiembre.

La visita virtual de la mano de Aitor Larrabide, director de la Fundación Cultural Miguel Hernández, que nos adentra en la obra de BLAS DE OTERO, un poeta coetáneo y con gran influencia de Miguel Hernández, la podrás realizar por el canal de Facebook de la concejalía de Cultura (www.facebook.com/oricultura) o por el canal de You Tube.

Mar Ezcurra, concejal de Cultura, ha expresado que “el visitante conocerá la vida de Otero gracias a las fotografías de Sabina de la Cruz y las notas biográficas y literarias de José Fernández de la Sota. Los 12 paneles provienen de la Fundación Blas de Otero en Bilbao y han sido complementados en esta versión para Orihuela con primeras ediciones y monográficos sobre el poeta vasco cedidos por la Fundación Cultural Miguel Hernández y su director”.

Cabe recordar que Blas de Otero Muñoz fue uno de los principales representantes de la poesía social y la poesía intimista de los años cincuenta en España y su relación con el poeta oriolano Miguel Hernández le hizo dedicarle un soneto y estar presente en el homenaje que los Pueblos de España le realizaron en Orihuela en 1976, donde surgió Los Murales de San Isidro.

La exposición BLAS DE OTERO está organizada por la Concejalía de Cultura, la Fundación Cultural Miguel Hernández y la Casa Museo Miguel Hernández, estas dos últimas también asumen su comisariado.

This post is also available in: Inglés