TORREVIEJA (19-07-21). En la mañana de hoy ha sido constituido el Consejo Municipal de Turismo, presidido por el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, con el nombramiento de sus vocales.

La Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local 20.3 otorga autonomía a los municipios para establecer y regular su organización complementaria, los Consejos Sectoriales, como órgano complementario del Ayuntamiento de participación sectorial y carácter consultivo, a través del cual se canaliza la participación de los ciudadanos y de sus grupos, colectivos y asociaciones en los asuntos municipales.

Se trata de un órgano de asesoramiento para facilitar la participación y colaboración de la ciudadanía en futuras decisiones en materia turística, bajo las bases de respeto entre los derechos de turistas y vecinos. El ámbito sectorial de este consejo, el turismo, ha evolucionado de manera significativa, tanto desde el punto de vista del sector empresarial como de la sociedad actual; con la asunción de que una mayor participación en los asuntos públicos contribuye a la mejora en los procesos de toma de decisión.

La Asamblea General del Consejo de Turismo se reunirá de manera ordinaria dos veces al año, estando presidida por el alcalde de la ciudad, Eduardo Dolón.

Composición:

1 Vocal permanente. Concejal Delegada de Turismo

5 vocales representantes de los grupos políticos.

15 vocales designados por la Alcaldía a propuesta de las instituciones, entidades y asociaciones con relación con el ámbito turístico: (Universidad de Alicante, Diputación de Alicante, Director General de Turismo de la Generalitat, Director del Parque Natural de las lagunas de Torrevieja y La Mata, APYMECO, Asociación de Empresas de Hostelería de Torrevieja y Comarca, Real Club Náutico Torrevieja, Club Náutico Marina Internacional, Alicante Sur, Cofradía de Pescadores, PROVIA, Tele Taxi, Asociación Carnaval de Torrevieja, Sociedad Cultural Casino de Torrevieja y Asociación Turismo Activo Torrevieja).

7 vocales designados directamente por el alcalde de entre personas con clara vinculación turística:

José Pedro García (sector transportes).

José Fernando Vera (Catedrático Universidad de Alicante –formación e investigación turística).

José Andreu (sector hotelero).

Joseph Pérez (Salinas de Torrevieja- servicios turísticos).

Carmen Álvarez (ocio y hostelería).

Tomás Arenas (hostelería).

Nathalie de Souza (comercio, hostelería y ocio nocturno).

El Consejo Municipal de Turismo también ha tratado en esta primera reunión la propuesta inicial de la creación de Mesas Sectoriales, que son comisiones de trabajo para presentar informes o propuestas a la Asamblea General, en las que pueden estar los miembros del consejo que voluntariamente quieran.

Inicialmente se han propuesto tres mesas sectoriales:

Turismo Residencial

Comercio, Hostelería y servicios (lo que antes se denominaba la oferta complementaria: salinas, turismo activo, turismo deportivo, parque natural, Aquópolis y Marinas).

Grandes temas transversales, que incluiría accesibilidad, sostenibilidad, innovación y transformación digital.

A finales del presente mes de julio se propondrán los integrantes de las tres mesas sectoriales, así como la posibilidad o necesidad de crear alguna más.

El alcalde ha informado que en el mes de septiembre comenzarán a trabajar estas mesas sectoriales para que a finales de año se tengan ya conclusiones para comenzar a llevarlas a cabo en 2022.

Asimismo, Eduardo Dolón ha destacado que el Consejo se compromete a realizar un seguimiento de las mesas para fiscalizar el grado de consecución de los objetivos marcados en el Plan Estratégico de Turismo.

Por último, cabe destacar que la planificación turística tiene como objetivo un desarrollo sostenible, conciliando el desarrollo económico considerando las repercusiones de la actividad turística ahora y en el futuro, teniendo máximo respeto por los intereses de los turistas pero también de la sociedad local que los acoge.

